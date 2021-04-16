شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: لاعبى الزمالك تعاهدوا على الفوز أمام الأهلى والتتويج بدورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إن الفريق جاهز لمواجهة الأهلي في ختام منافسات بطولة الدووري ، وتقديم أداء يليق بكوماندوز كرة اليد والفوز على الأهلي والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الطيران أمس واستحق الفوز باللقاء الذى انتهى بفوز الابيض ، مشيرا إلى أن الفريق عازم على مواصلة النتائج الإيجابية وإعتلاء منصات التتويج.

وأشار أحمد الأحمر إلى أن لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الفوز على الأهلي والتتويج بلقب الدوري من أجل إسعاد جماهير النادي.

ومن جانبه أكد محمد علي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إن فريقه جاهز للقاء الأهلي المقرر له اليوم ببطولة الدورى العام ، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الغريم التقليدي لحصد لقب البطولة ، مؤكدا على أن الزمالك قدم مباريات جيدة خلال مشواره ببطولة الدوري، وجاء وقت حصد المجهود الذي بذله اللاعبين والجهاز الفني طوال الموسم.

ويلتقي الفريق مع الأهلي في الساعة التاسعة مساء، على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.