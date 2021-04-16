شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..محمد بركات يلدغ الزمالك ويعلن تتويج الاهلى بالدوري في موقعة 3/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 2010، تعادل الأهلى والزمالك فى قمة الدور الثانى من الدورى الممتاز بنتيجة 3-3 لينجح المارد الأحمر فى التتويج بالدورى، فى المباراة التى شهدت تواجد حسام حسن مديرا فنيا للزمالك، وحسام البدرى مديرا فنيا للأهلى فى أول مهمة له مع الأحمر.

افتتح أحمد جعفر الأهداف للأبيض بعد دقيقتين، وتعادل عماد متعب للأحمر فى الدقيقة 18، وعاد حسين ياسر المحمدى وسجل للزمالك هدفه الأول فى مرمى فريقه السابق وفى أولى المواجهات بعد انتقاله من الأهلى فى الدقيقة 25، قبل أن يعود متعب ليتعادل للأحمر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وتقدم محمد عبد الشافى للزمالك فى الدقيقة 79 قبل أن يتعادل محمد بركات للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وسجل بركات الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 92 بعدما سدد الكرة قوية فى سقف مرمى عبدالواحد السيد، قبل أن تنفجر المدرجات الأهلاوية بهذا الهدف الذى أنهى أحد أفضل مباريات القمة بنتيجة التعادل (3-3).

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله، عمرو الصفتى، محمد عبد الشافى "أحمد مجدى"، إبراهيم صلاح، أديكو "عمرو جابر"، حسن مصطفى، حسين ياسر المحمدى "صبرى رحيل"، أحمد جعفر، شيكابالا.

وضمت تشكيلة الأهلى كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، أحمد على، وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، أيمن أشرف، محمد بركات، حسام عاشورأحمد حسن "شهاب الدين أحمد"، عبد الله فاروق "أسامة حسنى"، عماد متعب، محمد أبو تريكة.

ويعد محمد بركات أول لاعب مصرى يحصل على جائزة أفضل لاعب إفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى عام 2005، وأفضل لاعب محلى داخل القارة السمراء فى العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى المصرى عدة مرات، وأفضل لاعب إفريقى فى استفتاء مجلة سوبر الإماراتية.