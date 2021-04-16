ميار شريف تعلن تعافيها من فيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميار شريف، الفتاة الذهبية في لعبة التنس، تعافيها بشكل نهائي من فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت عن إصابتها في وقت سابق، وكتبت ميار عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: الحمد لله تعافيت من ڤيروس كورونا بسلام والمسحة سلبية. شكرا من كل قلبي لكل حد سأل عليا واهتم وقت الشدة.



ميار شريف

وسبق وصرح شريف منصف، وكيل أعمال نجمة التنس المصرية، أن اللاعبة أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل فى زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الإعياء، وعليه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين إيجابية الحالة.

وأضاف شريف منصف، فى تصريحات صحفية، أن الفريق حاليا قائم علي العمل علي تعديل جداول تدريبات وبطولات وارتباطات البطلة المصرية التي كان من المقرر أن تشارك في بطولة في البرتغال في منتصف الشهر الحالي، تمهيداً للاشتراك في بطولة رولاند جاروس بفرنسا، أحدي البطولات الأربع العظمي في التنس، أملاً أن لا تؤثر الإصابة بالڤيروس علي طول مدة عدم التدريب والمشاركة في البطولات، واستمرار العمل علي الهدف القادم وهو دخول قائمة المائة الكبار في عالم التنس.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.