شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلي يكشف سر التوقيع للزمالك بسبب الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أيمن شوقي، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق كواليس انتقاله من القلعة الحمراء إلى الزمالك منتصف التسعينات، موضحاً أن توتر علاقته بالإنجليزي آلان هاريس المدير الفني للأهلي وقتها كانت السبب في رحيله عن القلعة الحمراء.

وتابع أيمن شوقي في تصريحات سابقة : شعرت أن الأهلي لا يحتاج إلى جهودي وأن هاريس يتعامل معي بشكل سيئ ولا يدفع بي في المباريات لذا قررت الرحيل.

وواصل أيمن اشوقي: مسئولو الزمالك استغلوا توتر علاقتي بالأهلي ودخلوا في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد معي ، وأكد أيمن شوقي أن مسئولو الزمالك تواصلوا معه مطلع الدور الثانى موسم 94-95 وعقدوا جلسة معه وتم التوقيع على عقود اللعب للزمالك موسمين مقابل 60 ألف جنيه في الموسم.

وأوضح أنه تحدث مع محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي وقتها لإعلانه الرحيل إلى الزمالك في الموسم التالى خاصة بعد استمرار تجميده على الدكة ، مشددًا على أنه أرسل خطابين الأول إلى الأهلي والآخر إلى اتحاد الكرة لإبلاغهما بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وأتم شوقى: من سوء حظي وبعد رحيلي للزمالك رحل هاريس عن الأهلي هو الأخر.