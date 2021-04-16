اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: لا نفكر في إلغاء الدورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استبعد منظمو أولمبياد طوكيو إلغاء أو تأجيل البطولة مرة أخرى رغم الارتفاع الحاد لأعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان.

وقالت سايكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة، اليوم الجمعة :" هناك الكثير من المخاوف، ولكننا كلجنة منظمة لطوكيو 2020، لا نفكر في إلغاء دورة الألعاب".

وكان توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، قال أمس الخميس إن إلغاء الأولمبياد قد يكون حلا إذا ساءت جائحة فيروس كورونا.

وبعدها أصدر يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان بيانا أمس الخميس يؤكد إنه لا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة "لفعل أي شيء في إمكانها لتنظيم دورة ألعاب أولمبية آمنة".

في مارس 2020 أجبرت الجائحة اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين لتأجيل الأولمبياد لمدة عام في خطوة غير مسبوقة.

ومن المقرر أن تبدأ الأولمبياد المؤجلة يوم 23 يوليو المقبل.

وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو نيوز" مطلع هذا الاسبوع فإن 72 في المئة من الشعب الياباني يريد إلغاء أو إعادة جدولة البطولة بسبب الجائحة.

فيما أيد 24 في المئة فقط إقامة الأولمبياد والبارالمبياد خلال العالم الحالي.