الكشف عن تفاصيل عرض لابورتا لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن العرض الذي تقدم به خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق من أجل الاستمرار مع النادي في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن الصحفي جوردي باستي، اليوم الجمعة، أن لابورتا قام بإعداد اقتراح التجديد لميسي بعد خمسة أسابيع من توليه رئاسة برشلونة والتصديق على الوضع المالي للنادي.

وأضافت أن لابورتا نقل بالفعل بعض تفاصيل العرض إلى ميسي، حيث يخطط رئيس برشلونة لإقناعه بالحصول على راتب أقل مما يحصل عليه حاليًا، لكن هذا سيزداد مع تعافي وضع النادي بعد نهاية أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن لابورتا ينوي بعد انتهاء مسيرة ميسي كلاعب كرة قدم تعيين الأسطورة الأرجنتيني كسفير لبرشلونة مستقبلا، ليستمر الارتباط بين الطرفين لسنوات عديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن لابورتا يحاول أيضًا إقناع ميسي بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يدعم الفريق للمنافسة مرة أخرى على دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "موندو" أن ميسي أعلن دائما أن طلباته بعيدة عن الأمور الاقتصادية، حيث يسعى للحصول على مشروع رياضي ناجح، ويرى رئيس برشلونة أن التوقيع مع هالاند سيذهب في هذا الاتجاه.

وكشفت الصحيفة من مصادر مقربة من ميسي أنه لم يتلق أي عرض رسمي من الرئيس لابورتا أو نادي برشلونة من أجل التجديد مع الفريق، مؤكدةً أن صاحب الـ33 عاما لا يزال ينتظره حتى الآن.