شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك و القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك ، مباراة الأهلى والزمالك ، موعد مباراة الأهلي والزمالك ، بث مباشرالأهلى والزمالك هذه هى الكلمات التى يبحث عنها عشاق ومتابعي الدوري المصري في الساعات الأخيرة لمعرفة موعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة فى الدوري العام المصري .

ويواجه الأهلى غريمه الزمالك الأحد 18 - 4 -2021 في بث مباشر المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021.

ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين و القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة .

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أحد أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا حيث يتابعها العديد من المتابعين من الوطن العربي مثل السعودية والإمارات والكويت من مواطني هذه الدول ومن المغتربين المصريين في منطقة الخليج العربي ويحبون مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر أو عن طريق الفيديو عبر موقع يوتيوب .

محمد مجدي أفشة - صورة أرشيفية



وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي في بث مباشر يوم الأحد المقبل 18 أبريل 2021.



وتأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين فى جدول الدوري العام حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة

حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات .



وكما أسلفنا تريد الجماهير معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة .

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .



وتتسائل الجماهير داخل مصر وخارج مصر عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟ .

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .



تشكيل الزمالك المتوقع أن يشارك فى اللقاء :

جنش

أحمد فتوح – – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي



تشكيل الأهلي المتوقع أن يلعب :



علي لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف