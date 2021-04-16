شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد رحيل صلاح عن صفوف ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت إحدى الصحف الإسبانية إن محمد صلاح بات قريبا من الرحيل عن ليفربول خاصة أنه تلقى أكثر من عرض لأندية جماهيرية، وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي انه مهتم بالتعاقد مع لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد وإن سواريز أبدى رغبته في اللعب لنادى ليفربول ولكن النادى أكد أن سواريز لن يلعب إلا بشرط رحيل محمد صلاح، بنهاية الموسم الحالي.