شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف الأمريكى يخوض مرانه الأول مع سلة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الأمريكي دونوفان جاكسون، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق استعدادًا لمواجهة فريق سبورتنج في الدوري.

وأدى «جاكسون» تدريبات بدنية قبل أن يشارك في المران الجماعي، الذي أُقيم على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة.

وظهر اللاعب بشكل طيب استعدادًا للمشاركة في المباريات، بعد أن انضم إلى الفريق بدلًا من أليكس يونج، الذي وجه إليه النادي الشكر على الفترة الماضية.

ويبلغ «جاكسون» من العمر 25 عامًا، ولعب الموسم الماضي مع فريق بولسكي تورون البولندي، وأنهى الموسم بمتوسط 18 نقطة في المباراة.

ويبدأ الأهلي مشواره في المرحلة النهائية من دوري كرة السلة للمحترفين يوم الجمعة بمواجهة سبورتنج في الدور الأول، وكان الأهلى قد وجه الشكر إلى محترف فريق كرة السلة بالنادي أليكس يونج قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الدوري المصري للمحترفين، وجاء توجيه الشكر لـ «يونج» بسبب احتياج الأهلي لصانع ألعاب قوي، وليس لأي أمر فني يخص اللاعب الأمريكي.