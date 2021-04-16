شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك على موعد الليلة فى قمة الكبار بحثاً عن لقب دورى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتجدد الصدام بين كبار كرة اليد الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة فى ختام مشوار الفريقين بدورى المحترفين، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مباراة اليوم صعبة جدا للفريقين لكون الفائز سيتوج باللقب خاصة أنهما يمتلكان حتى الآن نفس الرصيد بواقع 40 نقطة، من ضمنها 3 نقاط اعتبارية لكل فريق وفى حالة التعادل سيقام لقاء فاصلا لتحديد البطل.

وقرر مسؤولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.