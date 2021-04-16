شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجم الأهلى المتعافى قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي جاهزية أحد لاعبيه لمواجهة الزمالك المقررة يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة للدوري الممتاز.

وشارك أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في مران الفريق الأحمر مساء اليوم، بعد تعرضه للإصابة في لقاء النصر بكأس مصر، حيث غادر اللقاء بعد 12 دقيقة فقط، بسبب كدمة قوية في الذراع.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية للاعبين من أجل الحديث عن أبرز نقاط القوة والضعف في الزمالك، إلى جانب الملاحظات الخاصة بلاعبي الأحمر.

وعقب المحاضرة وخوض الجزء البدني في المران، نظم موسيماني تقسيمة جماعية قوية من فريقين، ركزت على الجانب الخططي والفني.

وشهد المران مواصلة الثنائي المصاب حمدي فتحي ومحمود وحيد أداء التدريبات التأهيلية، ضمن برنامج العودة من الإصابة.