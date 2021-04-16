شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي أفشة يدخل دائرة اهتمام جالاتا سراى لمزاملة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول محمد مجدي أفشة نجم الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة (sabah) التركية فإن مسؤولي جالاتا سراي بدأوا متابعة أفشة، تمهيدا لإرسال عرض رسمي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى أفشة المتميز في دوري أبطال إفريقيا جذب إليه أنظار كشافي جالاتا سراي، الذين يستعدون للتفاوض مع الأهلي لضم اللاعب الموهوب صاحب الـ25 عاما.

واستعار جالاتا سراي خدمات مصطفى محمد، مهاجم الزمالك في يناير الماضي لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.

وقدم مصطفى محمد مستويات طيبة في تجربة الإعارة التي يقضيها مع جالاتا سراي، وسجل 5 أهداف بالدوري التركي وهدفا في الكأس.