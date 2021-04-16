شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلي يفوز على الزهور في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزهور، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى في 6 اكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في تحقيق الفوز.

بدأ الفريق المباراة بشكل مميز وسيطر على مجريات اللعب وتألق إبراهيم المصري ومحمود نعمان وأسامة الجزيري وعمر خالد كاستيلو بشكل كبير، إلى جانب عبدالرحمن طه حارس المرمى في الشوط الأول، الذي أنهاه الفريق لصالحه بنتيجة ١٤-٩.

ومع بداية الشوط الثاني دفع طارق محروس، المدير الفني، بعدد من التبديلات التي عززت من تفوق الفريق. وظهر إسلام حسن بشكل مميز إلى جانب محمد جمال وأحمد هشام سيسا وممدوح طه ومحسن رمضان، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة ٣٦-٢٧.