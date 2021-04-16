"عبدالشافي وكهربا ومصطفي شوبير".. شوبير يكشف تشكيل الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم بمباراة القمة.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري العام.

وقال «شوبير» خلال حديثه في برنامج «ملعب أون تايم»: «الزمالك سيبدأ اللقاء بـ جنش في حراسة المرمى، حازم إمام - الونش - محمود علاء - أحمد فتوح أو محمد عبدالشافي في خط الدفاع، وأعتقد أن فتوح سيبدأ اللقاء أساسياً، وسيتواجد طارق حامد وفرجاني ساسي في منتصف الملعب، مع شيكابالا وأوباما وأشرف بن شرقي كثلاثي هجومي، تحت المهاجم الصريح مروان حمدي، وهناك مفاضلة بينه وبين سيف الدين الجزيري، والأقرب البدء بمروان حمدي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأكمل: «وعلى دكة البدلاء سيتواجد محمد أبوجبل كحارس احتياطي، مع عدة أسلحة مميزة مثل عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري».



وتابع: «الجانب الآخر، سيلعب الأهلي بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف في خط الدفاع، أليو ديانج وعمرو السولية ثنائي في منتصف الملعب، وأمامهما الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ومحمد شريف مهاجماً وحيداً».

وأضاف: «التعديل الوحيد الذي قد يطرأ هو الدفع بوالتر بواليا أساسياً، مع تواجد محمد شريف كجناح في الجبهة اليمنى، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث، وكهربا بكل تأكيد سيتواجد على مقاعد البدلاء مع مصطفى شوبير وسعد سمير، مع احتمالات ضعيفة لوجود وليد سليمان».

محمود البنا حكما لمباراة القمة ومحمود عاشور لـ«var»



استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، على تعيين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة المقرر أن تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـموقع «الوطن سبورت» أنه تم الاستقرار على تعيين محمود البنا حكما للساحة في قمة الزمالك والأهلي على أن يكون محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.



الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويسعى للفوز في المباريات المؤجلة حتى يستعيد قمة المسابقة مرة أخرى.