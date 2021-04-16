شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتصدر قائمة هدافي الأهلي قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمرء في جميع المسابقات، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد.

مباراة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.

وشارك محمد شريف مع الأهلي في 21 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري بجميع البطولات، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق.

ووفي المركز الثاني جاء محمود عبد المنعم كهربا، حيث شارك كهربا مع الأهلي في 15 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفاً أخر لزملائه بالفريق، بينما أدت فترة الإيقاف التي تعرض لها كهربا إلى تعطيله شهراً كاملاً عن مواصلة أرقامه الإيحابية في هجوم الأهلي.

بينما احتل وليد سليمان المركز الثالث رغم غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك وليد سليمان مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

ويتقاسم قفشة وبدر بانون المركز الرابع بترتيب هدافى الأهلى برصيد 3 أهداف لكل منهم، حيث سجل كلا اللاعبين هدفاً في الدوري العام، وهدفين في دوري أبطال أفريقيا.