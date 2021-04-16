شكرا لقرائتكم خبر عن 750 جنيها رسوم الاشتراك فى الدورة التدريبية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد دهراوى إقامة دورة تدريبية دولية ، فى الفترة من 16 الى 19 يونيو المقبل ، باستاد القاهرة ، لصقل الموهبة التدريبية ، و تنمية المهارات لدى مدربى اللعبة.

واشترط الاتحاد الحصول على الحزام الاسود 2 دان ، و للمشاركة فى الدورة ، و كذلك سداد رسوم 750 جنيه للاشتراك ، مع سدادها فى احد البنوك ، و ارفاق ايصال السداد مع شهادة الحزام ، للاشتراك فى الدورة التدريبية .

وأعلن مسئولى الاتحاد موعد إقامة بطولة الرانك المصرى "التصنيف المحلى" لتقام فى الفترة من 9 إلى 11 يونيو على مستوى الأشبال، وفى الفترة من 16 إلى 19 لمرحلة الناشئين والشباب.

كان كاراتيه الأردن قد اقام معسكر بمصر، للاحتكاك مع نظيره المصرى ، فى اطار الاستعداد للمشاركة فى الدورى العالمى ببلغاريا الشهر المقبل .