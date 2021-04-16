شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائي المرشح لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك العديد من السير الذاتية لبعض المدافعين المميزين سواء لأندية بالدوري الممتاز أو القسم الثاني، لاختيار أفضل العناصر منها والتفاوض معها لتدعيم الدفاع الأبيض في الفترة المقبلة.

وضمت قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك، إسلام عبد الغني مدافع زد الحالي وفاركو السابق، والذي يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، كما ضمت القائمة محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، المتألق مع الفلاحين بالدوري الممتاز هذا الموسم ليصبح ضمن المرشحين لصفقات الزمالك الصيفية.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

فى شأن أخر ، وتسببت أزمة كورونا وتعديل مواعيد انطلاق وانتهاء مسابقة الدوري، في زيادة صعوبة موقف رحيل ساسي حيث سيرحل قبل نهاية الموسم الكروي بوقت كبير، وسيكون الزمالك في أصعب مراحل الدوري وقتها، خاصة بعد تعديل مواعيد انتهاء البطولة والتي من المنتظر انتهائها في شهر نوفمبر القادم.

ويعلن فرجاني ساسي عن اسم ناديه الجديد مطلع يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع الزمالك بعدة أيام، حيث ترددت أنباء قوية عن انهاء اللاعب اتفاقه مع أحد الأندية في الوقت الحالي، وكشفت وسائل إعلام سودانية اقتراب النجم التونسي من الانضمام لصفوف الهلال السوداني في الموسم الجديد، ولكن أكد مصدر بالنادي السوداني أن مجلس الهلال لم يتحدث مع فرجاني ساسي لعلمهم بأن طلباته المالية مرتفعة وتفوق إمكانيات النادي المالية، وهو ما يؤكد أن اللاعب خارج حسابات الهلال السوداني.