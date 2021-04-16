شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لقمة نهائى دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك و المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

تنقل قناة " أون تايم سبورت " المباراة على الهواء مباشرة ، خاصة إنها حاصلة على حقوق بث المسابقة منذ انطلاقها .

نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 34 / 24 فى الجولة قبل الأخيرة أمس ، بينما فاز الأهلى على الزهور بنتيجة 36 / 27 .

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لحصد اللقب ، وسط طموح الأهلى فى الثأر من الفريق الأبيض الذى حقق الإنتصار فى قمة الدور الأول من التتويج بالمنافسة .

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

تشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة لأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط .

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.