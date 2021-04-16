شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعدل موعد تدريباته بسبب قمة الأهلى والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى تعديل موعد تدريبات فريقه يوم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، بحيث يتدرب في هذا اليوم قبل الإفطار لمتابعة القمة، بينما تقام التدريبات باقى أيام شهر رمضان في التاسعة والنصف مساء بعد الإفطار بثلاث ساعات، ويراقب كشرى أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أنه سيكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدورى الممتاز لنهايتها هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات، وقال كشرى: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للاندية والمنتخبات، لو الدوري ده كمل سيوثر على الدوري الجديد ، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".

وأضاف "سنواجه أزمة أيضًا فى مواعيد فترات القيد خاصة القيد الأفريقى، الطبيعى لازم يكون فى قرار حاسم حتى نعيد انضباط المواعيد بشكل صحيح".

وأكمل: "نسير بصورة طيبة فى الإنتاج الحربى وأثق فى قدرات اللاعبين لانتشال الفريق من عثراته، خاصة أن وضعنا الحالى لا يليق بالإنتاج الحربى كمؤسسة كبيرة".