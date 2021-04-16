شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب المسحة الأخيرة لحسم مصير محمد الشناوى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجميع فى النادى الأهلى حالة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وموقفه من المشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا، ويترقب مسئولو الأهلى والجهاز الفنى مصير الحارس الدولى من الظهور فى مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد.

متابعة الأهلاوية لموقف محمد الشناوى من القمة

ويستفسر مسئولو القلعة الحمراء على صعيد مجلس الإدارة والجهاز الفنى من الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية فى الأهلى والدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق بشكل مُستمر عن موقف الحارس الدولى.

ويترقب الجميع فى الأهلى المسحة التى سيخضع لها الشناوى اليوم الجمعة، والتى ستكون حاسمة بشأن مشاركته في القمة من عدمها.

الأهلى يؤكد تحسن حالة محمد الشناوى

وأكد الدكتور محمد شوقي أن حالة محمد الشناوى تتحسن بشكل واضح الفترة الماضية ولا يعانى من أعراض خطيرة من الفيروس.

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعداداً لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمباراة الزمالك

ويتدرب الأهلى اليوم على ملعب التتش ثم تتجه حافلة الفريق لأحد فنادق القاهرة لإقامة معسكر بها لحين خوض مران الغد ثم مباراة القمة المرتقبة.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مطوّلة مع لاعبي الفريق لشرح عدة أمور مهمة خاصة بمباراة القمة المرتقبة، ويأتى فى مقدمتها عملية "إفساد" مفاتيح لعب الزمالك وأهمها أشرف بن شرقي وأوباما وأحمد سيد زيزو وفرجاني.

محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي

ويتحدث موسيماني مع لاعبيه عن كيفية تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام الزمالك في القمة المقبلة، رغم أزمة الغيابات التى يعاني منها الأحمر الفترة الحالية، ويشاهد المدير الفني للأهلي مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك خاضها الفترة الماضية في الدوري وبطولة أفريقيا من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها لتحقيق الفوز.