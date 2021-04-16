شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرصد 100 ألف جنيه مكافأة للجنة الحكام بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مكافأة خاصة للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد قبل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل في التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الدور الأول للدوري.

وقال مصدر فى اللجنة الثلاثية بالجبلاية إنهم عرضوا على لجنة الحكام مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه، إذا عينت طاقم حكام غير دولى لقمة الأهلي والزمالك، إلا أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد رفض ذلك وتمسك بتعيين حكام دوليين لإدارة المباراة المرتقبة.

ورفض رئيس لجنة الحكام المخاطرة فى مباراة القمة المرتقبة فى ظل أهمية المباراة وتأثيرها فى جدول الدورى، لذا تمسك بإسناد المباراة بطاقم تحكيم دولى يتمتع بالخبرة الدولية فى إدارة المباريات الكبيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن لجنة الحكام حصرت المنافسة بين الحكام لإدارة مباراتىّ القمة بين محمود البنّا ومحمد عادل.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم محمد عادل تعافى من فيروس كورونا وأصبح جاهزا لإدارة المباريات، وسيدير البنّا مباراة القمة الأولى يوم الأحد المقبل، ومحمد عادل سيظهر فى مباراة القمة الثانية يوم 10 مايو المقبل، ويبقى الحكم أمين عمر بديلا جاهزا لأى منهما.