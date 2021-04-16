شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: فضلت الأهلى على الزمالك لأن الصعيد أغلبه أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء إبراهيم، نجم هجوم الأهلى السابق، كواليس صراع القطبين على ضمه بعد تألقه مع نادي المنيا، وقال علاء إبراهيم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "كنت قريبا من الانتقال للزمالك بعد فترة المنيا لكني اخترت الأهلي، لأن نشأتي أهلاوية بحكم أن الصعيد أغلبه أهلاوى".

وأضاف: "اللواء علاء مقلد كان قد تحدث معي من الزمالك وقتها لأنضم للفريق لكنى اخترت الأهلى دون التفكير فى الأمور المادية وأى عرض أعلى كان الأهم بالنسبة لى هو اللعب للأهلى".

ومن نادى المنيا انطلقت سيرته الكروية وتوهج نجمه مع أبناء الصعيد ليلفت أنظار النادى الأهلى، الذى على الرغم من امتلاكه وقتها لكوكبة من النجوم فى مركز المهاجم، لم يتردد فى ضم علاء إبراهيم هداف فريق المنيا، ليبدأ مسيرة البطولات والإنجازات داخل جدران القلعة الحمراء.

مع المارد الأحمر صنع علاء إبراهيم تاريخاً مميزاً لنفسه ونافس كبار النجوم على المشاركة أساسياً وفرض نفسه على الاختيارات الفنية، قبل أن يرحل بعد 5 مواسم في قيادة هجوم الأهلي ليلتحق بالنادي المصري ثم تنقل بين أندية بتروجت وسموحة والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى احترافه في الوحدات الأردني، قبل أن يتخذ قرار الاعتزال ويتفرغ للتدريب ليتولى حالياً مسئولية الشرقية للدخان.