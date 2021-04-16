شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يودعون يونج محترف السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام فريق كرة سلة النادى الأهلى جلسة لوداع أليكس يونج لاعب فريق كرة السلة، والذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها بين صفوف الفريق، وشهدت الجلسة حضور الجهاز الفنى بقيادة أشرف توفيق وسيد مصطفى وأحمد الجارحى وطارق الغنام، بالإضافة إلى عدد من لاعبى الفريق مثل محمد مصطفى ومودى الجارحى وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر وعمر طارق وعمرو الجندى، والتقطو مع اللاعب الصور التذكارية قبل أن يرحل.

وأعلن النادى الأهلى خلال الساعات الماضية التعاقد مع دونفان جاكسون، الذى شارك بالفعل فى تدريبات الفريق أمس فى إطار استعداد الفريق لمواجهة سبورتنج فى دورى السوبر.

وتعاقد الأهلى مع الأمريكى دونفان جاكسون بناء على رغبة الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بقيادة أشرف توفيق، بعد أن تم توجيه الشكر إلى أليكس يونج الذى خاض تجربة مميزة مع النادى، خاصة أن التعاقد مع جاكسون يأتى فى إطار الاحتياج الفنى فى مركزه بشكل أكبر، مع كامل التقدير لما قدمه يونج فى مركزه خلال الفترة الماضية.