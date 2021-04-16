شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 10 أهداف فى شباك الزمالك تزين مسيرة عماد متعب مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أهداف عماد متعب فى شباك الزمالك ماركة مسجلة لجماهير القلعة الحمراء، والتى ستظل عالقة فى أذهانهم على مدار التاريخ، نظرا لكونها فى شباك الغريم التقليدى للفريق الأحمر.

عماد متعب المهاجم التاريخى للأهلى يحتل المركز الثانى فى قائمة الهدافين لمباراة القمة على مر العصور بواقع 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات، بفارق 3 أهداف عن متصدرى القائمة مختار التتش ومحمد أبو تريكة صاحبى الـ13 هدفا فى شباك الزمالك.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التى توجته ملكا للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات، وأشهرها على الإطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة، وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، مسجلا 75 هدفا خلال 190 مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر 3 مرات، سجل خلالها 19 هدفا فى 24 مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى 7 مرات.

وشارك عماد متعب بقميص الأهلى فى 320 مباراة، سجل خلالها 126 هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

كما شارك فى 9 مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

عماد متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

وقضى عماد متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر، ثم أعلن بعدها اعتزاله كرة القدم والاتجاه للعمل الإعلامى.