صحيفة بريطانية تكشف أسباب فشل انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. وتعلن بدائل النادي الملكي: أصغر وأرخص

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، في تقريرًا مطولًا عن الجناح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول ونجمه الأول، وذلك حول رغبته الكبيرة في تأمين مستقبله في الريدز، حيث أكدت الصحيفة البريطانية أن صاحب الـ28 عامًا يرغب في البقاء داخل قلعة آنفيلد.



وأضافت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من رغبة صلاح في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة الفريق الإنجليزي ليست في عجلة من أمرها لتمديد التعاقد مع النجم المصري.



وأشارت الصحيفة إلى أن رامي عباس، وكيل محمد صلاح كان يأمل في أن تمده مواجهة ليفربول الأخيرة ضد ريال مدريد بمزيد من الذخيرة في معركته الدائرة حاليًا مع إدارة ليفربول بخصوص تمديد عقد النجم المصري، إلا أنه أصيب في النهاية بحالة من خيبة الأمل بعد خروج الفريق المؤلم من دوري أبطال أوروبا.

ميرور: صلاح أخفق في قيادة الريدز للتأهل إلى نصف النهائي



وتابعت الصحيفة البريطانية تقريرها أنه على الرغم من الموسم الكارثي الذي يعيشه ليفربول، إلا أن صلاح لا يزال يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كما يعتلي النجم المصري صدارة جدول ترتيب هدافي فريقه في مختلف البطولات برصيد 28 هدفًا، وبفارق 16 هدفًا عن أقرب ملاحقيه بالريدز. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضحت أن جميع الأعين كانت مصوبة على محمد صلاح في المواجهة الكبيرة أمام ريال مدريد، لكنه خالف جميع التوقعات ولم يكن في يومه مشيرة إلى أن هدف صلاح في مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد أعطى فريقه بصيصًا من الأمل قبل لقاء الإياب، إلا أنه أهدر فرصة كبيرة في الإياب، وفشل في قيادة فريقه للتأهل للدور نصف النهائي.

وشددت الصحيفة على أن وكيل صلاح كان يسعى لاستغلال أي حالة طفرة في مستوى النجم المصري من أجل استغلال هذا الأمر، والضغط على إدارة ليفربول من أجل تمديد عقد موكله المصري مع الريدز والذي ينتهي في 2023 بمقابل مادي ضخم أكبر من الذي يتقاضاه حاليا.

ميرور: ليفربول حريص على مستقبل صلاح مع الفريق



وأوضحت الصحيفة تقريرها مؤكدة إلى أن مماطلة إدارة ليفربول في تمديد تعاقدها مع صلاح، جعل الشك يتسرب إلى نفوس النجم المصري حول اقتراب رحيله عن الفريق وعدم وجود رغبة لدى إدارة النادي الإنجليزي في تجديد تعاقده من الأساس، كما أن فرصته في الانضمام إلى ريال مدريد باتت بمثابة الأمر الصعب واقتربت من الفشل، لأنه لم يقدم المستوى المأمول الذي يجعل من إدارة الملكي تستهدف التعاقد معه في الصيف، هذا بالإضافة إلى أن الثنائي هالاند مهاجم دورتموند، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيكونان خياري ريال مدريد؛ لأن الثنائي أصغر بالعمر من صلاح، وستكون صفقة الثنائي أرخص من صفقة صلاح، خاصة مع اقتراب عقدي الثنائي من الانتهاء مع كل من سان جيرمان ودورتموند.

وأتمت الصحيفة أنه ينبغي على صلاح عدم القلق على مستقبله في ليفربول نظرًا لأنه على رأس اللاعبين الذين تسعى إدارة الريدز للحفاظ على مستقبلهم مع الفريق أطول فترة ممكنة، ولكن عليه أن يعلم أن ليفربول في وضع لا يسمح له بدفع تكلفة تجديد تعاقده الكبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه أغلب الأندية بالوقت الحالي، كما عليه أن يعلم أن إدارة ريال مدريد ليست هي الأخرى في وضع مناسب يسمح لها بتمويل صفقة انتقاله.