بعد إعلان رغبته بالعودة للأهلي مرة آخرى.. أول رد فعل من بيراميدز على طلب رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر - بعد أن أعلن لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميز الحالي رمضان صبحي رغبته في العودة للنادؤ الأهلي مرة آخرى، رد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز،على تصريحات رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برغبته في العودة من جديد إلي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشرط الحصول على موافقة من إدارة فريقه الحالي.

بيراميدز: رمضان حصل على تصريح بالظهور في برنامج رامز جلال



وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـموقع «الوطن سبورت»، أن اللاعب لن توقع عليه أي عقوبات بشكل نهائي لظهوره في برنامج رامز جلال، لأن اللاعب حصل على إذن مسبق من إدارة النادي بالتواجد في البرنامج.



وأضاف: «بالنسبة لإعلان رمضان برغبته فى العودة للنادي الأهلي، فهذا أمر طبيعي، خاصة أن اللاعب ابن من أبناء النادي الأهلي، وحديثه حول هذا الأمر كان بمنتهي الاحترام بعد تصريحاته بأنه لن يرحل إلا بعد الحصول على موافقة نادي بيراميدز».

مصدر ببيراميدز: متمسكون بتواجد رمضان صبحي معنا حتى نهاية عقده

وواصل: «نحن متمسكون بتواجد رمضان صبحي معنا حتى نهاية عقده، خاصة أن اللاعب إضافة كبيرة للنادي فى مركز المهاجم الصريح، اللاعب مرتبط معنا بعقد ساري حتي 5 سنوات قادمة».



وظهر رمضان صبحي فى برنامج رامز طار عقله بالأمس، وأعلن رغبته فى العودة من جديد إلي النادي الأهلي، ولكن بعد الحصول على موافقة نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أنه فرح للغاية، بهدف محمد مجدي أفشة فى شباك نادي الزمالك فى لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رد النادي الأهلي على عودة رمضان صبحي

من جانبه رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحديث عن رغبة رمضان صبحي إلي النادي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته التليفزنية لبرنامج الماتش: «أرفض التعليق على لاعب ليس بفريقي، ومسألة عودة اللاعب من جديد إلي النادي ليست من اختصاصي».