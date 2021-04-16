شكرا لقرائتكم خبر عن شرط حميد أحداد يؤجل رحيله عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك التعجل فى الإعلان عن مصير اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الكروى، لحين دراسة ملف كل لاعب على حدة ومعرفة من الأقرب للرحيل أو الاستمرار فى المرحلة المقبلة.

ويحتاج الزمالك لفلترة لاعبيه الأجانب، فى ظل اكتمال العدد المسموح به بالقائمة البيضاء، بخلاف إعارة أى لاعب أجنبى فى الفترة الماضية، لذا يجب حسم مصيرهم جميعا.

ويعد المغربى حميد أحداد ضمن لاعبي الزمالك الأجانب المرشحين للرحيل، فى الصيف المقبل، لكن يرفض مسئولو الزمالك التعجل فى حسم مصيره، خاصة أن اللاعب له واقعة سابقة مع النادى شهدت بعض الأزمات.

ويرفض أحداد الرحيل عن صفوف الزمالك، إلا بشرط وحيد وهو تقاضى قيمة عقده بالكامل مع القلعة البيضاء، وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي، وسبق ووضع اللاعب هذا الشرط عقبة أمام رحيله وبالفعل تسبب فى استمراره، حيث تم الاستقرار وقتها على إعارته لنادى الرجاء وليس رحيله نهائيا قبل عودته من جديد للنادى الأبيض.

ويرفض الزمالك حسم ملف الراحلين لحين وضوح الرؤية بشكل كامل ومعرفة مصير العروض المتاحة أمام كل لاعب.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لمواجهة الأهلى الأحد المقبل، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن.