شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك وجها لوجه فى ختام دورى محترفين اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الجولة الختامية بدورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء من أجل التتويج باللقب، حيث أن فوز أى فريق منهما يتوجه بالمسابقة، خاصة إنهما يمتلكان حتى الأن نفس الرصيد بواقع 40 نقطة، من ضمنهم 3 نقاط اعتبارية لكل فريق وفى حالة التعادل سيقام لقاء فاصل لتحديد البطل.

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وتشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة الأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط .

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.