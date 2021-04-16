شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أرى بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى حقيقة الأنباء التى تطارد الأنجولى أرى بابل جناح الفريق، التى تؤكد معاناته من إصابة مزمنة فى العضلة الخلفية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لاننظر للاتهامات التى تطارد اللاعبين في الإسماعيلى، قررنا تقييم كل لاعب على حدة، وفى التدريبات أخضعنا أرى بابل لتدريبات بدنية قوية ولم يشكو اللاعب بل قام بتنفيذها على الوجه الأكمل".

وأضاف المصدر: "أرى بابل يخوض بشكل يومى تدريبات قوية للغاية لو كان مصاباً كان سيطلب الراحة فى التدريب لكنه نفذها بشكل سليم ما يؤكد أن ما يتردد مجرد شائعة تطارد اللاعب".

وشارك أرى بابل في 13 مباراة مع الإسماعيلى بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا، وانضم اللاعب الأنجولى للقلعة الصفراء فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

واتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على إقامة 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى تبدأ بمواجهة القناة الأحد المقبل، ثم مع كهرباء الإسماعيلية الاثنين المقبل، ثم يلاقى المريخ البورسعيدى فى 23 أبريل الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة شهداء الإسماعيلية فى 24 من الشهر الجارى.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش فى جدول الدورى من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.