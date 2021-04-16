شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق حامد وأليو ديانج يرفعان شعار "البقاء للأقوى بالقمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة تفصلنا عن القمة الكروية التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات مسابقة الدوري العام، فى مباراة يدخلها القطبان تحت شعار "لا تراجع ولا استسلام" عن الثلاث نقاط، حيث يبحث الأبيض عن تعزيز الصدارة، ويستهدف الأحمر المضى قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب.

وتعتبر مسئولية خط الوسط فى المباراة هى الأثقل فى الفريقين، اللذان يمتلكان أفضل العناصر الهجومية بين الفرق المتنافسة، وتقع على عاتقهم مسئولية حماية فريقهم من الهجمات الخطيرة والحول دون استقبال الأهداف.

طارق حامد والملقب بـ"القلب النابض" فى نادي الزمالك، وفى مقابلة أليو ديانج "القاطرة المالى" فى وسط ملعب الأهلى، سيكونان أصحاب المسئولية الثقيلة فى اللقاء، ويتشابه الثنائي فى اعتمادهما على القوة واللياقة في اللعب ويتميزان بالقدرة على إفساد هجمات المنافسين.

وشارك طارق 19 فى مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، لم يصنع أو يسجل أهدافاً لكنه لعب الدور الأبرز في كونه خط الدفاع الأول للفريق الأبيض.

أما أليو ديانج فشارك مع الأهلي في 22 مباراة سجل هدفاً وصنع أخر، ويعتبر أهم عنصر في خط وسط الأهلي دفاعياً خاصة وأن عمرو السولية زميله في الوسط يميل إلى النزعة الهجومية أكثر من الدفاعية.