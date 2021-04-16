شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الثعلب الصغير: كل عام وأنت زملكاوى يا حازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "إنستجرام"، على الاحتفال بعيد ميلاد نجمه السابق حازم إمام، ونشر صورة له مرتديا تي شيرت القلعة البيضاء بجوار ثعلب، مصحوبة بتعليق: "من سجل "التاريخ، يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار أنصاف اللاعبين.. كل عام وأنت زملكاوي يا حازم، كل عام وأنت دلالة حية على ما يستطيع الزمالك تقديمه من فن فريد من نوعه".



حازم امام

ولد حازم إمام فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.



حازم

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993/1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.