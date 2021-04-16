شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية في الاهلي اليوم استعداداً للقمة وفرصة أخيرة للشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية قبل مران اليوم وفقاً للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية ، ويخضع كذلك محمد الشناوي حارس الأخير لمسحة أخيرة يأمل خلالها الجهاز الفني أن تكون نتيجتها سلبية بشكل يسمح للحارس المشاركة في مباراة القمة نظراً لأهميته الشديدة مع الفريق .

ويستعد الاهلي لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

على صعيد أخر، قال بيتسو موسيماني، إنه سعيد بتحقيق الفوز على النصر بهدفين لهدف في دور الـ32 من منافسات كأس مصر والتأهل لدور الـ16 في البطولة ، وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب ونجحنا في قطع بطاقة التأهل إلى الدور التالي».

وأكمل: «مباراة النصر كانت نسخة معتادة من مباريات الكأس التي دائمًا ما تكون قوية للغاية في منافساتها، ونجح الأهلي في خلق فرص عديدة للتهديف وتحديدًا في الشوط الأول وهو أمر جيد جدا».

وذكر موسيماني أن الأهلي نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنافس في الشوط الثاني، إلا أن قتال اللاعبين ورغبتهم في الفوز تحققت في الأمتار الأخيرة من المباراة.

وأشار موسيماني إلى أنه دفع في مباراة النصر بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، وقام بمنحها وقتًا كافيًا في اللقاء ، كما حرص على الدفع بعدد من العناصر الأساسية في الجزء الأخير من المباراة حتى نجح والتر بواليا في تسجيل هدف الفوز.

وشدد موسيماني على أن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق تأتي لتزيد من أعداد المصابين في القائمة التي باتت طويلة للغاية، ولكن في النهاية نحن مستمرون في مشوار الفريق رغم الإصابات التي تضربنا بقوة بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة