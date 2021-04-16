شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو "الزمالك" مطلوب في الإسماعيلي ويترقب قرار كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، في دائرة اهتمامات النادي الإسماعيلي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للقلعة البيضاء، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي ليصبح ضمن الأسماء المرشحة للرحيل في الصيف المقبل، نظرا لصعوبة مشاركته بالمباريات، مما جعله محط اهتمام من جانب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، الذى سبق وتولي تدريب زيزو في وقت سابق عند قيادته للزمالك.

وعقد زيزو جلسة مع إيهاب جلال، في الإسماعيلية، منذ عدة أيام، شهدت حضور وكيل أعماله وبعض مسئولي الإسماعيلي، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل عودة زيزو لصفوف الإسماعيلي ولكن يتبقي إعلان نادي الزمالك عن قراره النهائي بخصوص اللاعب سواء بالرحيل أو عرضه للبيع.

وعاد محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع فريقه بعد غياب عن المستطيل الأخضر وصل لـ 550 يوما، بعدما شارك بديلا في مباراة الزمالك وحرس الحدود التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس.

ونزل زيزو بديلًا في لقاء حرس الحدود على حساب سيف الجزيري، بعدما غاب عن الملاعب على خلفية إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر 2019 بالدوري الممتاز.

وخضع عبد العزيز لجراحة في الركبة، لكنه ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما انضم لصفوف الزمالك قادما من سموحة السكندري.

من ناحية أخري، كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، لصفوف القلعة البيضاء، في لقاء القمة المقبل أمام النادي الأهلي المقرر إقامته يوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وأكد أسامة نبيه أن قائمة الزمالك ستشهد وجود الخماسي المذكور، مشددا على أنها عودة مهمة وإضافة قوية للقلعة البيضاء، قبل مباراة القمة الهامة والمصيرية والتي ستحسم بشكل كبير صراع صدارة ترتيب الدوري.