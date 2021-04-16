شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. صاروخية محمد شوقى تسكن شباك البرازيل فى كأس العالم للقارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شوقى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، هدفا لا ينسى فى مباراة تاريخية للمنتخب الوطنى بالجيل الذهبى عام 2009 ببطولة كأس القارات 2009 التى أقيمت بجنوب إفريقيا، أمام منتخب البرازيل بطل أمريكا الجنوبية، حيث جاء الهدف من تمريرة من سيد معوض إلى الخلف بدلًا من إرسالها بشكل عرضى، يستقبلها محمد شوقى ويسددها على يمين جوليو سيزار حارس مرمى البرازيل.

هدف محمد شوقي أعاد منتخب الفراعنة للمباراة وأحيا الأمل من جديد، ليسجل زيدان بعدها بدقيقة هدف التعادل 3-3، ولكن الفوز فى النهائية جاء دراماتيكيا على المنتخب بركلة جزاء سددها كاكا ليعلن فوز البرازيل 4-3.