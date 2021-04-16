شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه إنبى اليوم فى لقاء الجريحين بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الجونة نظيره إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 19 للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من أسوان بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

فيما يحتل أنبى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة.

وطالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد تلقى هزيمتين على التوالي أمام الطلائع برباعية ثم أمام المصرى بهدف دون رد تسببت في تراجع مركز الفريق الساحلى، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلف الفريق خسارة نقاط سهلة.

في المقابل، طالب حلمى طولان، المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة ذاكرة الفوز للتقدم في سباق مراكز المسابقة واقتحام المربع الذهبى للمسابقة، وعاد طولان، لممارسة عمله في الفريق البترولى، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتفتيت حصوة على الكلى، أبعدته عن الملاعب بناء على نصيحة الأطباء.