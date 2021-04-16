شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يودع الزمالك 26 يونيو حال عدم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن المشهد الأخير في ملف بقاء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، ضمن صفوف القلعة البيضاء، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب العقد من الانتهاء بشكل رسمي وعدم حسم مصير اللاعب مع الأبيض، لعدم التوصل لاتفاق نهائي معه بخصوص توقيع عقود جديدة.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن عقد فرجاني ساسي ينتهى مع النادي يوم 26 يونيو المقبل، أي بعد قرابة شهرين، وبعدها سيكون خارج القلعة البيضاء بشكل رسمي ولا يحق له المشاركة في المباريات مثلما حدث مع رمضان صبحي الموسم الماضي مع النادي الأهلي بعد انتهاء عقده لتتجمد مشاركته مع الفريق في المباريات حتى أعلن انتقاله لصفوف بيراميدز، وهو ما ينطبق على ساسي أيضا حيث لن يحق له استكمال مباريات الموسم الحالي مع الزمالك بمجرد انتهاء العقد لضرورة توقيع عقد جديد وتمديد العقد المنتهى.

وتسببت أزمة كورونا وتعديل مواعيد انطلاق وانتهاء مسابقة الدوري، في زيادة صعوبة موقف رحيل ساسي حيث سيرحل قبل نهاية الموسم الكروي بوقت كبير، وسيكون الزمالك في أصعب مراحل الدوري وقتها، خاصة بعد تعديل مواعيد انتهاء البطولة والتي من المنتظر انتهائها في شهر نوفمبر القادم.

ويعلن فرجاني ساسي عن اسم ناديه الجديد مطلع يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع الزمالك بعدة أيام، حيث ترددت أنباء قوية عن انهاء اللاعب اتفاقه مع أحد الأندية في الوقت الحالي، وكشفت وسائل إعلام سودانية اقتراب النجم التونسي من الانضمام لصفوف الهلال السوداني في الموسم الجديد، ولكن أكد مصدر بالنادي السوداني أن مجلس الهلال لم يتحدث مع فرجاني ساسي لعلمهم بأن طلباته المالية مرتفعة وتفوق إمكانيات النادي المالية، وهو ما يؤكد أن اللاعب خارج حسابات الهلال السوداني.