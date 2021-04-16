شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعداداً لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب التتش ثم تتجه حافلة الفريق لأحد فنادق القاهرة لإقامة معسكر بها لحين خوض مران الغد ثم مباراة القمة المرتقبة.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مطوّلة مع لاعبي الفريق لشرح عدة أمور مهمة خاصة بمباراة القمة المرتقبة، ويأتى فى مقدمتها عملية "إفساد" مفاتيح لعب الزمالك وأهمها أشرف بن شرقي وأوباما وأحمد سيد زيزو وفرجاني.

ويتحدث موسيماني مع لاعبيه عن كيفية تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام الزمالك في القمة المقبلة، رغم أزمة الغيابات التى يعاني منها الأحمر الفترة الحالية، ويشاهد المدير الفني للأهلي مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك خاضها الفترة الماضية في الدوري وبطولة أفريقيا من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها لتحقيق الفوز.