هيرتا برلين يخضع للحجر الصحي بعد إصابة 4 من أفراده بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اضطر نادي هرتا برلين الألماني للخضوع للحجر الصحي وسيتعين تأجيل ثلاث مباريات قادمة للفريق بعد أن ثبتت إصابة أربعة من أفراده بفيروس كورونا، حسبما أعلن النادي في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأعلن النادي في وقت سابق يوم الخميس إصابة بال دارداي مدرب الفريق، ومساعد المدرب ادمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكيباكيو، قبل أن يشير بعد ذلك لإصابة الظهير الأيسر مارفن بلاتنهاردت بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي أن هذا يعني أن الفريق بأكمله والطاقم التدريبي ينبغي أن يخضعوا لحجر صحي محلي لمدة 14 يوما "بأثر فوري".

كشف النادي في بيان أن اللاعبين الأربعة والمدربين "لا يعانون من الأعراض" ، مضيفا أنه تم تصنيف أندرياس نويندورف، وهو مساعد مدرب آخر بالفريق، على أنه مخالط من الدرجة الأولى.

من المقرر أن يجري الفريق تدريباته مؤقتا تحت قيادة المدير الرياضي آرني فريدريش، لحين تعافي دارداي.

وبعد محادثات مع السلطة الصحية المحلية، يتعين على الفريق والمسؤولين الباقيين حول الفريق أيضا الخضوع للحجر الصحي في المنزل.

ويعني هذا أنه ينبغي على هيرتا أن يتقدم بطلب إلى رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لتأجيل المباريات الثلاث المقبلة للفريق بالمسابقة أمام ماينز وفرايبورج وشالكه.

وصرح فريدريش، من وجهة نظر صحية، فإن العزلة الكاملة للفريق هي "الخطوة الصحيحة تماما".

أضاف فريدريش "سنقبل هذا الوضع الصعب كفريق ونفعل كل شيء معا للعب المباريات التالية بنجاح".

وحضر فريدريش /41 عاما/، لاعب منتخب ألمانيا السابق، دورة تدريبية عام 2014 ، لكن منذ ذلك الحين اكتسب خبرة فقط بالعمل كمدرب مساعد لمنتخب ألمانيا للناشئين تحت 18 عاما ما بين عامي 2014 و2015.

وحتى الآن، لم يتم تأجيل أي مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، لكن تم تأجيل العديد من مباريات الدرجة الثانية، مما أثار شكوك الجماهير في أن دوري الدرجة الأولى يتلقى معاملة خاصة.

وربما تؤدي الاختبارات الإيجابية في هيرتا لإحياء التكهنات حول ما إذا كان ينبغي على جميع الأندية المشاركة ببوندسليجا الدخول في معسكر تدريبي خلال الحجر الصحي في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تشديد مفهوم النظافة بشكل أكبر في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في ألمانيا، لكن لم يرتق الأمر لطلب معسكرات الحجر الصحي.

ويحاول هيرتا تجنب الانجراف نحو مراكز الهبوط في ترتيب بوندسليجا قبل ست مباريات من نهاية الموسم، حيث يحتل حاليا المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف فقط أمام مراكز الهبوط.