الدوري الأميركي للمحترفين: جوردان سيقدم براينت في قاعة المشاهير

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لوس انجليس: سيقدم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان خطاب دخول أسطورة لوس أنجليس ليكرز الراحل كوبي براينت إلى قاعة مشاهير الدوري الأميركي للمحترفين في أيار/مايو المقبل، بعدما تأجل لمرتين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المسؤولون القاعة في بيان الخميس أنه "من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 50 عضوًا في +هول أوف فايم+، وقد طُلب من أعضاء دفعة 2020 اختيار أشخاص دخلوا بالفعل لمرافقتهم وتقديمهم".

وسبق لجوردان أن ألقى باكياً خطاباً تأبينياً خلال الحفل التكريمي لبراينت في شباط/فبراير 2020، بعد أسابيع قليلة من وفاته في حادث تحطم مروحية في 26 كانون الثاني/يناير مع ابنته (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين شرق لوس أنجليس.

وإلى جانب براينت الراحل عن 41 عاماً، سيدخل أيضاً العملاقان تيم دنكان نجم سان أنتونيو سبيرز السابق وكيفن غارنيت المتوّج مع بوسطن سلتيكس في 2008، وستة أشخاص آخرين. وسيقدم دنكان وغارنيت كل من ديفيد روبنسون وإيزاياه توماس على التوالي.