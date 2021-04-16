شكرا لقرائتكم خبر عن الصحراوى فى الصدارة..كشف حساب الخماسى الأجنبى فى الإسماعيلى قبل لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويعول الجهاز الفنى للفريق الاصفر على المحترفين الاجانب لإنقاذ الدراويش، وهنا نرصد أرقام المحترفين الأجانب بالإسماعيلى قبل مواجهة الانتاج الحربى فى السطور التالية..

1_ التونسى مروان الصحراوى 17 مباراة بواقع 1516 دقيقة.

2_ التونسى فخر الدين بن يوسف 16 مباراة بواقع 1172 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

3_الانجولى أرى بابل 13 مباراة بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا.

4_الجزائرى رضوان شريفى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة.

5_النامبيبى بنسون شيلونجو 13 مباراة بواقع 426 صنع هدفين.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

ويعقد إيهاب جلال، اجتماعاً مع جهازه المعاون لمناقشة خريطة الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، سواء بمواعيد التدريبات خلال شهر رمضان أو فكرة الدخول فى معسكر مغلق بجانب تحديد أطراف المباريات الودية المزمع إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.