شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المقرر لها 18 أبريل المقبل.

ويواجه الاهلي نظيره الزمالك في الدوري المصري الممتاز، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للبطولة المحلية، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيوينة، إن لجنة الحكام استقرت على طاقة المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك يوم 18 أبريل، والمرشح الأول لإدارة هذه القمة، هو الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه ابو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين وحكم سيكون على الأرجح أمين عمر.

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة كان واضحا في تصريحاته بإعطاء الثقة في التحكيم المصري، مضيفًا: التصريحات كانت واضحة جدا اننا عندنا حكام جيدين وانك تدي الثقة للحكم المصري موافق عليها جدا ولكن هل تم دراسته أو لا.

وواصل: «اتمنى ان يكون القرار صائب وفي توقيته هيكون في غاية الأهمية ولكن هيفتح صفحة جديدة للتحكيم المصري في لقاءات القمة وفي السوبر لو في داخل مصر هيكون الحكام مصريين وبالتالي على الحكام المصريين يشدوا حيلهم».

واختتم: «فيه ناس بتسأل ان المباراة مش هتتلعب إزاي يعني النهارده الجمعة والماتش الحد حد يديني أمارة ان المباراة لن تقام».