شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة غزل المحلة لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن قائمة فريقه التي ستواجه بيراميدز يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي عمرو شعبان / محمود رضا خط الدفاع فتحى مبروك /محمد فتح الله / احمد عيد / يحيى حامد / محمد سامى / جلال العقده / هانى عادل / معتز محب خط الوسط احمد عادل / احمد الندرى / بسام ماهر / اشرف سيد / محمد حمدان / احمد الشيخ / هشام بلحه / خالد الاخميمى / محمد كارم خط الهجوم اسلام فؤاد / بدر موسى / فرانسيس.

ويسعى زعيم الفلاحين لمواصلة أداءه المميز في بطولة الدوري وتحقيق نتيجة إيجابية على بيراميدز للتقدم في ترتيب الجدول.