شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الزمالك يتوج بأول لقب قارى 1984 بهدفى جمال عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول إفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك، على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

بطولة اليوم هى أول لقب قارى يحصل عليه الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا بمسماها القديم بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى وكانت فى موسم 1984.

واستهل فريق الزمالك مشواره بفوز كبير على الصفاقسى التونسى بثلاثية نظيفة، وفى مباراة الإياب، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

وفى مباراة الدور الثانى كان من المفترض أن يواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكينى إلا أن الأخير انسحب بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل الزمالك للهدف الأول فى المباراة الأولى، ليتأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي.

تعادل الزمالك فى مباراة الذهاب بدور ربع النهائى مع نكانا الزامبى بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفارس الأبيض الفوز فى مباراة العودة بنتيجة كبيرة وهى 5/1.

والتقى الزمالك فى الدور قبل النهائى مع جيت تيزو الجزائرى الذى تم تغيير اسمه إلى شبيبة القبائل فيما بعد وخسر الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيحة ثقيلة هى 3/ 1، ويحقق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة العودة.

والتقى الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري، فى النهائى حقق الزمالك بثنائية نظيفة فى الذهاب أحرزهما جمال عبد الحميد، وفى العودة حقق الزمالك الفوز أيضا ولكن بهدف نظيف، وتصدى عادل المأمور حارس مرمى الزمالك لركلة جزاء.