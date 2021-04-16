تقارير تركية: جالاتا سراي سيقدم عرضًا لأفشة في نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي ينوي تقديم عرض للأهلي للحصول على خدمات محمد مجدي "أفشة" نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق بخدماته.

وأوضحت صحيفة "الصباح" التركية أن أفشة دخل دائرة اهتمام جالاتا سراي أثناء متابعتهم لمصطفى محمد في الموسم الماضي قبل أن ينضم لاعب الزمالك لصفوف الفريق ويظهر بشكل طيب.

ولفت أفشة أنظار كشافة جالاتا سراي في الفترة الماضية ويأمل النادي أن يكون لاعب المنتخب المصري هو البديل المناسب في مركز صناعة الألعاب بعد فسخ العقد الخاص بيونس بلهندة.

وأوضح التقرير ذاته أن رضا جالاتا سراي عن المستوى الذي ظهر به مصطفى محمد مع الفري يجعلهم يرغبون في الاقدام على إبرام صفقة أخرى مع زميله في منتخب مصر.

ويمتد عقد محمد مجدي "أفشة" مع الأهلي حتى 2024.