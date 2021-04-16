تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اسيا بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، مساء اليوم الخميس 15 أبريل 2021، والتي شهدت سقوط الهلال السعودي في فخ التعادل أمام فريق متواضع، وخسارة الأهلي السعودي بنتيجة كارثية أمام استقلال طهران الإيراني على ملعب الجوهرة المشعة.

وخطف نادي أجمك الأوزبكي نقطة ثمينة من أصحاب الضيافة “الهلال” بعد التعادل بنتيجة 2/2 خلال الشوط الثاني.

ومن حسن حظ الهلال، انتهت مباراة خصمه الأول على صدارة المجموعة الأولى “شباب الأهلي دبي” بالتعادل السلبي أمام نادي استقلال دوشنبه من طاجيكستان، لتبقى المنافسة مفتوحة بالجولات القادمة.

ولعبت على مدار يومي الاربعاء والخميس مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال اسيا لفرق غرب القارة، وأقيمت مباريات 4 مجموعات على الأراضي السعودية بنقل محلي بحت بواسطة منصة GSA live الالكترونية بعد انسحاب قنوات بي ان سبورتس القطرية من المنافسة على حقوق البث، بينما أقيمت مباريات المجموعة الخامسة في الهند.

وشهدت مباريات اليوم الخميس مفاجأة من عيار ثقيل، حين سقط الأهلي السعودي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين أمام نادي استقلال طهران الإيراني، علمًا بأن نتيجة المباراة مطلع الشوط الثاني كانت تشير إلى التعادل الإيجابي 1/1، إلا أن أهلي جدة تراجع بصورة مخيفة وتلقت شباكه لأربعة أهداف متتالية، مكتفيًا بهدف يتيم خلال الحصة الثانية سجله الدولي السوري عمر السومة.

وستقام مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري ابطال اسيا يومي 17 و18 أبريل الجاري، وستسعى خلالها أندية الدوري السعودي لتعويض النتائج السلبية التي سقطوا فيها في الجولة الأولى.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اسيا بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى

المجموعة الأولى A

الهلال السعودي ( نقطة واحدة – له 2 – عليه 2) أجمك الأوزبكي ( نقطة واحدة – له 2 – عليه 2) شباب الأهلي دبي ( نقطة واحدة – له 0 – عليه 0) استقلال الطاجيكستاني ( نقطة واحدة – له 0 – عليه 0)

المجموعة الثانية B

الشارقة الاماراتي (3 نقاط – له 1 – عليه 0) باختاكور الأوزبكي ( نقطة واحدة – له 3 – عليه 3) تراكتور الإيراني ( نقطة واحدة – له 3 – عليه 3) القوة الجوية العراقي (0 نقاط – له 0 – عليه 1)

المجموعة الثالثة C

استقلال طهران الإيراني (3 نقاط – له 5 – عليه 2) الدحيل القطري (3 نقاط – له 2 – عليه 2) الشرطة العراقي (0 نقاط – له 0- عليه 2) أهلي جدة السعودي (0 نقاط – له 2 – عليه 5)

المجموعة الرابعة D

السد القطري ( نقطة واحدة – له 1 – عليه 1) فولاذ الإيراني ( نقطة واحدة – له 1 – عليه 1) النصر السعودي ( نقطة واحدة – له 0- عليه 0) الوحدات الأردني ( نقطة واحدة – له 0- عليه 0)

المجموعة الخامسة E