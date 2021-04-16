قائد نادي آرسنال "أوباميانغ" يعلن إصابته بالملاريا

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن قائد نادي آرسنال الإنكليزي، بيير إيمريك أوباميانغ إصابته بالملاريا بعد أن نشر صورة له في المستشفى عبر حسابه الرسمي يؤكد فيها إصابته بالمرض.



وغاب اللاعب الغابوني عن مباراة فريقه اليوم الخميس أمام سلافيا براغ التشيكي في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وسبق أن كشف النادي اللندني أن المهاجم غاب بداعي "المرض" من دون أن يذكر تفاصيل، ولكن قبل حوالي العشر دقائق من صافرة البداية في براغ، أعلن الغابوني عن إصابته عبر منشور على حسابه في إنستغرام.



وأرفق الرسالة بصورة له من المستشفى قائلا "للأسف لقد أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية مغ الغابون منذ بضعة أسابيع. لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ولكني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الأطباء الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكرًا".



وتابع "لم أكن أشعر بحال جيدة في الأسابيع الأخيرة ولكن سأعود أقوى. سأتابع الشباب الآن، مباراة كبيرة لنا. هيا بنا آرسنال".



وبدأ "أوبا" لقاء الذهاب ضد سلافيا على دكة البدلاء الأسبوع الفائت قبل أن يدخل ويمرر كرة حاسمة لهدف نيكولاس بيبي قبل أن تنتهي المباراة 1-1.

