شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المحلة تدعم المهدي سليمان في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت جماهير فريق غزل المحلة بتعليق صورة داخل الملعب الرئيسي دعما منها للمهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز.

ومن المقرر أن يستقبل الفريق المحلاوي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تربط جماهير غزل المحلة علاقة طيبة بالحارس المهدي سليمان الذي دافع عن ألوان زعيم الدلتا في مواسم سابقة.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة دعم كبيرة من جماهير الزرقاء لحارسهم السابق في أزمته مع ناديه الحالي خاصة عبر ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني المهدي سليمان من أزمات كثيرة مع إدارة نادي بيراميدز بسبب تصريحاته التلفزيونية التي استنكر خلالها ابتعاده عن التشكيل الأساسي لحسابات غير فنية.

المهدي سليمان

المهدي سليمان