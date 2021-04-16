شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى الجولة الـ17 بنهائيات دورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ17 بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021. تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من: الاتحاد السكندرى مع القناة والأهلى مع الداخلية وطلائع الجيش مع الطيران، وبتروجت مع هليوبوليس وسموحة مع الترسانة، فيما تأجل لقاء الزمالك مع سبورتنج.

يأتى تأجيل لقاء الزمالك مع سبورتنج لارتباط الفريق الأبيض بالسفر صباح غدا السبت إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المقرر انطلاقها الأحد.

وشهدت الجولة الماضية فوز الزمالك على الترسانة 3/0، والأهلى على سبورتنج بنفس النتيجة، فيما فاز طلائع الجيش على الداخلية بنتيجة 3/1.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة، ثم طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.