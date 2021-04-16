الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفاقيات

عقد وكيل أعمال معروف جملة من اتفاقيات الوساطة مع أبرز اللاعبين الدوليين للفرق التي تنافس على البقاء في دوري الخليج العربي، استعداداً للموسم المقبل.

بطاقة

طلب محترف أجنبي، يلعب معاراً مع فريق محترف، من ناديه الأصلي عدم المبالغة في قيمة بطاقته الاحترافية، في حال طلبها ناديه الحالي، لرغبته في الاستمرار معه، دون عراقيل مادية.

لجنة

بات في حكم المؤكد أن يصدر قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد لعبة فردية، حتى موعد إجراء الانتخابات، عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، إذ يتوقع ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الجديدة على أربعة أفراد، بينهم سيدة.

نقاش

دخل مسؤولون في اتحاد لعبة فردية في نقاش ساخن مع عضو نادٍ في الجمعية العمومية للاتحاد، إذ حمّله هذا مسؤول تبعات الأزمة التي يعيشها الاتحاد حالياً، وأنه المتسبب في تأليب الأعضاء ضد الاتحاد.

استقالة

رفض مسؤول بارز بأحد الأندية محاولات مقربين منه، لإثنائه عن الاستقالة التي تقدم بها أخيراً، بسبب خلافات إدارية داخلية.

رحيل

بات اللاعب الدولي الصاعد مهدداً بالرحيل عن ناديه بعدم تجديد عقده، بعد تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

استفسار

استفسر وكيل أعمال لاعب أجنبي، ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، لدى إدارة النادي عن موقفها من التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن ناديه لا يفكر في استعادة خدماته، إلى جانب رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق.

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