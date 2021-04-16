شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × غرناطة: سولشاير يحافظ على عادة الوصول لحاجز نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ مانشستر يونايتد الدور نصف نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2020/2021، وذلك بعد أن كرر فوزه على فريق غرناطة بنتيجة 2-0 في إياب دور ال8 للمسابقة، ليتأهل الشياطين الحمر إلى الدور التالي بعد التفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-0.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف من توقيع المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني الذي سجل لمباراته الثانية على التوالي في مختلف البطولات مع مشاركته بشكل اساسي (بعد أن كان سجل في الدوري ضد توتنهام، يوم الأحد الماضي).

وفي الشوط الثاني نجح اليونايتد من إضافة الهدف الثاني والذي جاء بشكل عكسي عن طريق مدافع ريال مدريد المُعار ضمن صفوف النادي الأندلسي، خيسوس فاييخو، ليحقق الشياطين الحمر انتصارًا مريحًا يحافظ على تواجدهم في المسابقة، ويضربون موعدًا مع فريق روما في نصف نهائي المسابقة.

رجل المباراة:

على الرغم من خسارة فريقه إلا أن لاعب وسط غرناطة، أنخيل مونتورو، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، بعد تحقيقه لأعلى رقم من حيث التدخلات الأرضية الناجحة (9)، وصناعته لأكبر عدد من الفرص من جانب لاعب في المباراة (4)، وكان صاحب أعلى عدد للتمريرات العرضية (7)، وكذلك أعلى رقم للمراوغات السليمة (3).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منذ خسارة أول مباراتين على أرضه في الدوري الأوروبي في موسم 2011/2012، لم يخسر مانشستر يونايتد أيًا من آخر 17 مباراة له على ملعب أولد ترافورد في المسابقة (فاز 13 وتعادل 4).

- وصل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي الثامن عشر في جميع المسابقات الأوروبية (بما في ذلك كأس المعارض). فقط ليفربول (19) وصل لعدد أكبر بين جميع الأندية الإنجليزية.

- مانشستر يونايتد حقق 3 انتصارات متتالية في أدوار خروج المغلوب دون أن يستقبل هدف بمسابقة أوروبية كبرى للمرة الأولى منذ أبريل 2008.

- بول بوجبا صنع 3 أهداف في أخر 4 مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد.. نفس عدد تمريراته الحاسمة في 51 مباراة سابقة.

- أصبح إيدنسون كافاني أول لاعب من أوروجواي يسجل 50 هدفًا في المسابقات الأوروبية (مباراته رقم 87 اليوم). كافاني هو رابع لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل هذا العدد بعد ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو وألفريدو دي ستيفانو.

- هذا هو نصف النهائي الخامس الذي يصله مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير، من بين أخر 6 مسابقات كؤوس أوروبية أو محلية لعبها الفريق تحت قيادة المدرب النرويجي.